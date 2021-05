Walter Ricciardi nella cabina di regia della sanità francese (Di mercoledì 19 maggio 2021) Walter Ricciardi, docente di Igiene e sanità dell’Università Cattolica, già presidente dell’Istituto Superiore di sanità e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, è stato nominato membro del Comitato Scientifico del Sante Publique France, l’Istituto superiore di sanità francese, responsabile di tutte le attività di sanità pubblica in Francia e nei territori oltreoceano. Ricciardi, classe 1959, è napoletano e laureato in Medicina e Chirurgia proprio presso il principale ateneo campano, l’università Federico II. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 19 maggio 2021), docente di Igiene edell’Università Cattolica, già presidente dell’Istituto Superiore die consigliere del ministroSalute Roberto Speranza, è stato nominato membro del Comitato Scientifico del Sante Publique France, l’Istituto superiore di, responsabile di tutte le attività dipubblica in Francia e nei territori oltreoceano., classe 1959, è napoletano e laureato in Medicina e Chirurgia proprio presso il principale ateneo campano, l’università Federico II. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

