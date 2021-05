Vitalizi, il Consiglio garanzia del Senato conferma la restituzione a Formigoni | Conte: 'Decisione erronea' (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Consiglio di garanzia del Senato ha confermato a maggioranza, tre voti a favore (Lega e FI) e due contrari, la Decisione assunta dalla Commissione Contenziosa di restituire il Vitalizio ai ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ildidelhato a maggioranza, tre voti a favore (Lega e FI) e due contrari, laassunta dalla Commissionenziosa di restituire ilo ai ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Vitalizi, il consiglio di garanzia del Senato conferma la restituzione. Confermata la sentenza a favore di Roberto… - M5S_Senato : RT @GianniGirotto: #VITALIZI - GLI ALTRI PARTITI CONTINUANO A VOLERLI, NOI NO! Ieri il 'Consiglio di Garanzia del Senato', organo in cui N… - FadhilaHamici : - rimax77 : RT @confundustria: Il consiglio di garanzia del Senato ha confermato la sentenza di primo grado che ha restituito i vitalizi all’ex governa… - ar__ia00 : Robin Hood rubava ai ricchi per dare ai poveri. Infatti, un paese normale, potrebbe agire come Robin Hood, ma in I… -