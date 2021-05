Truffe e occulto | Paolo Liguori | ' Mostriamo le file dei poveri per curare chi va dai maghi'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Truffe occulto

A 'Mattino Cinque' si parla di un'Italia che, stando ai dati, diventa sempre più povera, ma che allo stesso tempo vede un incremento delle persone maggiormente attratte dall', che si rivolgono a guaritori e stregoni. Tra gli ospiti della trasmissione condotta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi è intervenuto anche il direttore di Tgcom24, Paolo Liguori , che ......erano stati contestati i reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di, ... In particolare tra il 2004 - 2005, esercitando un controllosul Consorzio Sikelia, ...Il direttore di Tgcom24 interviene a "Mattino Cinque" per affrontare l'aumento di povertà e l'attrazione per occulto ...Atteso che gli atti delittuosi che possono colpire i soggetti deboli e, in particolar modo gli anziani, sono molteplici e ricorrenti, gli agenti delle Volanti, non lasciando nulla di intentato, hanno ...