Supercoppa Italiana 2021: dove e quando si gioca Inter-Juventus (Di mercoledì 19 maggio 2021) Con la finale della Coppa Italia in archivio è ufficiale che la Supercoppa Italiana 2021 si giocherà tra Inter e Juventus: ecco dove e quando potrebbe disputarsi La Supercoppa Italiana 2021 metterà dunque di fronte le fue grandi rivali del calcio nazionale, ovvero l’Inter e la Juventus. I nerazzurri freschi campioni d’Italia torneranno a contendere il trofeo a distanza di dieci anni, ovvero dalla sconfitta di Pechino nel derby contro il Milan. Per i bianconeri trionfatori nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta invece non è certamente una novità, visto che si tratterà della decima partecipazione consecutiva. Con l’obiettivo di conquistare la prima stellina, ovvero il decimo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Con la finale della Coppa Italia in archivio è ufficiale che lasi giocherà tra: eccopotrebbe disputarsi Lametterà dunque di fronte le fue grandi rivali del calcio nazionale, ovvero l’e la. I nerazzurri freschi campioni d’Italia torneranno a contendere il trofeo a distanza di dieci anni, ovvero dalla sconfitta di Pechino nel derby contro il Milan. Per i bianconeri trionfatori nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta invece non è certamente una novità, visto che si tratterà della decima partecipazione consecutiva. Con l’obiettivo di conquistare la prima stellina, ovvero il decimo ...

Advertising

tancredipalmeri : Inter-Juventus finale di Supercoppa Italiana - Lucaaffigi : RT @marifcinter: UFFICIALE - La Supercoppa italiana sarà Inter-Juventus ???? vs ???? - crismaati : RT @TimelineCR7: Cristiano Ronaldo at Juventus: ???? Seasons: 3 ??? Games: 133 ? Goals: 101 ??? Assists: 22 Serie A: ???? Supercoppa Italiana:… - FasilFasi777 : RT @TimelineCR7: Cristiano Ronaldo at Juventus: ???? Seasons: 3 ??? Games: 133 ? Goals: 101 ??? Assists: 22 Serie A: ???? Supercoppa Italiana:… - mitrandirr : Supercoppa italiana. Juve Inter. E la mente va subito a Juan Sebastian Veron. -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa Italiana Rischio chiusura "Giostra del gol", in campo la politica ... Coppa Italia e Supercoppa Italiana", fino alla nota degli on. Luciano Vecchi e Fabio Porta (rispettivamente responsabile del Dipartimento Italiani nel Mondo e coordinatore America Meridionale del Pd)...

Coppa Italia, la finale: Atalanta - Juventus LIVE Commenta per primo E' la notte della finale di Coppa Italia . Al Mapei Stadium , a Reggio Emilia, nell'impianto dove Pirlo ha vinto il suo primo trofeo, la Supercoppa italiana, e Gasperini ha iniziato il cammino europeo, si sfidano la Juventus e l'Atalanta. La Dea è alla seconda finale in tre anni, la Vecchia Signora , invece, arriva dalla sconfitta, per ...

Quando e dove si gioca la prossima Supercoppa Italiana 2021 tra Inter e Atalanta o Juventus Sport Fanpage Atalanta-Juventus 1-2, Chiesa e Kulusevski regalano la Coppa Italia a Pirlo Pirlo alza il suo secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana grazie ad ai gol di Chiesa e Kulusevski. Atalanta Juventus 1-2.

La Juventus vince la sua 14esima Coppa Italia, Atalanta K.O. Vani i tentativi di rimonta nerazzurra nel finale, neanche i cambi (Murie, Ilicic) riescono a riprenderla. Nella prima frazione avevano segnato Kulusevski e Malinovski, la squadra di Pirlo vince ...

... Coppa Italia e", fino alla nota degli on. Luciano Vecchi e Fabio Porta (rispettivamente responsabile del Dipartimento Italiani nel Mondo e coordinatore America Meridionale del Pd)...Commenta per primo E' la notte della finale di Coppa Italia . Al Mapei Stadium , a Reggio Emilia, nell'impianto dove Pirlo ha vinto il suo primo trofeo, la, e Gasperini ha iniziato il cammino europeo, si sfidano la Juventus e l'Atalanta. La Dea è alla seconda finale in tre anni, la Vecchia Signora , invece, arriva dalla sconfitta, per ...Pirlo alza il suo secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana grazie ad ai gol di Chiesa e Kulusevski. Atalanta Juventus 1-2.Vani i tentativi di rimonta nerazzurra nel finale, neanche i cambi (Murie, Ilicic) riescono a riprenderla. Nella prima frazione avevano segnato Kulusevski e Malinovski, la squadra di Pirlo vince ...