“Silvio Berlusconi è seriamente malato”. Preoccupa la salute dell’ex premier: “Questo dicono i certificati” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si torna a parlare delle condizioni di salute di Silvio Berlusconi. Stavolta a dire una parola di conforto all’ex premier è stata Tiziana Siciliano, procuratore aggiunto nel processo milanese sul caso Ruby ter. “Noi crediamo assolutamente che Berlusconi sia seriamente malato e affetto da una patologia severa e Questo dicono i certificati medici e le consulenze”. Il procure inoltre a richiesto che la posizione del leader di FI venga stralciata “temporaneamente” da quella degli altri imputati. Richiesta a cui, naturalmente, si è associata la difesa dell’ex premier col legale Federico Cecconi che ha chiarito che per il Cavaliere è necessario un periodo “di riposo assoluto” con una ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si torna a parlare delle condizioni didi. Stavolta a dire una parola di conforto all’exè stata Tiziana Siciliano, procuratore aggiunto nel processo milanese sul caso Ruby ter. “Noi crediamo assolutamente chesiae affetto da una patologia severa emedici e le consulenze”. Il procure inoltre a richiesto che la posizione del leader di FI venga stralciata “temporaneamente” da quella degli altri imputati. Richiesta a cui, naturalmente, si è associata la difesacol legale Federico Cecconi che ha chiarito che per il Cavaliere è necessario un periodo “di riposo assoluto” con una ...

Advertising

fattoquotidiano : Silvio Berlusconi ha presentato istanza di revisione del processo Mediaset per frode fiscale concluso con la condan… - LegaSalvini : *GIUSTIZIA, TELEFONATA SALVINI-BERLUSCONI* Telefonata affettuosa tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, nel giorn… - Agenzia_Ansa : Silvio Berlusconi dimesso dal San Raffaele #ANSA - CaptanSpaulding : @Michele02828265 È tanto tanto tanto il figlio che Berlusconi non ha mai avuto... È da pelle d'oca come ricalchi pa… - Libero_official : #Travaglio rilancia la controversa frase di #Battiato per attaccare #Berlusconi dopo la morte del cantante. Eppure… -