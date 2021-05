Roma | ferisce la moglie con la punta di un trapano | lei si rifugia dai vicini e chiede aiuto

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Erano le 7 del mattino quando una coppia di coniugi si è vista arrivare a casa la vicina mentre scappava dalle violenze del suo convivente, gridando “chiamate i carabinieri!”ndosi dietro al loro cancello. I fatti I Carabinieri della StazioneTor Vergata, su segnalazione della Centrale Operativa di Frascati, in pochi minuti hanno raggiunto l’abitazione della donna. Sul posto, i militari hanno bloccato e disarmato il 47enne violento, trovato con unada, lunga circa 60 cm ancora in pugno, che poco prima, durante la lite, aveva usato per colpire la convivente, 35enne, provocandole una vistosa ferita lacero contusa nella parta superiore dell’orecchio sinistro. I soccorsi e la denuncia La donna, inoltre, trasportata presso il pronto soccorso del “Policlinico Casilino”, è ...

