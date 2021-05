Roger Federer al Roland Garros | perchè? Le sue parole

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 19 maggio 2021) A due anni dall’ultima partita giocata sulla terra battuta,torna in gara a Ginevra. E non è un esordio felice viene eliminato al primo turno dallo spagnolo Pablo Andujar che finisce per imporsi per 6-4 4-6 6-4. Gioca decismente male il primo set e per quasi tutta la partita il diritto non gli riesce molto bene, meglio con il rovescio.è sembrato ancora piuttosto indietro sul piano della tenuta fisica andando spesso in difficoltà non appena lo scambio si prolungava. Ci si avvicina sempre di più ai grandi obiettivi del suo 2021, vale a dire Wimbledon e le Olimpiadi di Tokyo, slittate di dodici mesi a causa della pandemia globale.ci sarà al? L’ex numero 1 del mondo prenderà parte anche al...