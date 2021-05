Lorella Cuccarini scrive una lettera a Maria De Filippi | ecco il contenuto

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Terminata l’esperienza di insegnante nella scuola di Amici,decide dire unapubblica aDeTempo di resoconti e di bilanci per. Ultimata l’esperienza da insegnante nella scuola di Amici, la ballerina e conduttrice ha deciso dire unaDeche ha condiviso su tutti i suoi canali social. “???? ?????, oggi “c’è posta per te”. Vorrei dirti tante cose, ma credo che a volte non serva, perché basta guardarsi negli occhi. Penso però che il pubblico debba sempre sapere la verità e su questo io non mi tiro mai indietro. Un anno fa, ero stanca. E sfiduciata da un ambiente che dopo 35 anni stentavo a ...