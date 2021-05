LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: ci sarà Federica Pellegrini al via dei 200? Occhi puntati sulla 4×200 (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.55: Il più giovane Andrea Castello e l’eserto Edoardo Giorgetti vanno a caccia della semifinale nei 200 rana uomini 9.53: Batterie dei 200 stile libero donne col punto interrogativo. Ci sarà Federica Pellegrini al via? E’ probabile. In vasca anche la giovane Sara Gailli e la più esperta Stefania Pirozzi 9.51: Sono quattro gli azzurri al via nelle batterie dei 100 dorso uomini: Lorenzo Mora, Matteo Restivo, il finalista dei 50 Simone Sabbioni e il primatista italiano Thomas Ceccon. Si spera in due posti per la finale 9.48: Ci sono Ilaria Cusinato e Antonello Crispino al via delle batterie dei 200 farfalla donne: obiettivo per entrambe centrare l’ingresso in semifinale e provarci oggi pomeriggio 9.46: Questa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.55: Il più giovane Andrea Castello e l’eserto Edoardo Giorgetti vanno a caccia della semifinale neirana uomini 9.53: Batterie deistile libero donne col punto interrogativo. Cial via? E’ probabile. In vasca anche la giovane Sara Gailli e la più esperta Stefania Pirozzi 9.51: Sono quattro gli azzurri al via nelle batterie dei 100 dorso uomini: Lorenzo Mora, Matteo Restivo, il finalista dei 50 Simone Sabbioni e il primatista italiano Thomas Ceccon. Si spera in due posti per la finale 9.48: Ci sono Ilaria Cusinato e Antonello Crispino al via delle batterie deifarfalla donne: obiettivo per entrambe centrare l’ingresso in semifinale e provarci oggi pomeriggio 9.46: Questa ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Nuoto Europei 2021 in DIRETTA: dalle 10.00 le batterie attesa per la 4×200 sl. Paltrinieri nel pomeriggio -… - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: dalle 10.00… - SwimSwam_Italia : Budapest Europei Di Nuoto 2021: Recap Live E Risultati Batterie Day 3 - ClubhouseItalia : RT @ilmornaz: ????? Campionati Europei di nuoto #Budapest2021 LIVE ?? Questa sera alle 18:30 al “Bar Sport” di @ClubhouseItalia con: @pippol… - ilmornaz : ????? Campionati Europei di nuoto #Budapest2021 LIVE ?? Questa sera alle 18:30 al “Bar Sport” di @ClubhouseItalia co… -