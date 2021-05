LIVE Karate | Europei 2021 in DIRETTA | Viviana Bottaro e Mattia Busato mancano l’accesso alla finale per l’oro

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 maggio 2021) LICCA QUI PER AGGIORNARE LAI convocati dell’Italia – Programma e tv degli– Il punto della situazione di Claudio Guazzaroni 11.51 A breve prenderà il via il programma del kumitè, mentre attendiamo l’ufficialità del kata 11.49 Risultati ufficiali: chiudono al settimo posto il croato Matija Relic e il magiaro Botond Nagy, tra le donne sono settime la portoghese Patricia Esparteiro e la montenegrina Biserka Radulovic. Ora non ci rimane che capire come saranno composte le finali per il bronzo 11.48 RICAPITOLIAMO: tra le donne Sandra Sanchez Jaime detta legge nella Pool R3G2 con 26.6 davantitedesca Jasmin Juettner con 24.8 efrancese Alexandra Feracci con 23.74 Nella Pool R3G1è seconda con 24.96 preceduta ...