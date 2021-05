L’esodo continuo delle donne polacche in Cechia per abortire

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Sono passati poco più di sei mesi, da quando il Tribunale costituzionale polacco si è pronunciato sull’inammissibilità dell’aborto in caso di malformazione del feto: un ulteriore restringimento della possibilità di ricorrere all’interruzione volontaria della gravidanza, che resta legale solo in caso di rischio per la salute della madre, stupro o incesto. Si tenga conto che la quasi totalità degli aborti legalmente avvenuti in Polonia nel 2019 (1074 casi su 1110, il 97,6%) era connessa proprio a problemi riscontrati durante l’indagine prenatale: la quasi totalità. Il verdetto del Tribunale risale al 22 ottobre 2020. Ne sono seguite imponenti proteste di piazza cui il governo ultra-conservatore del PiS (Diritto e Giustizia) ha risposto, il 27 gennaio 2021, pubblicando il pronunciamento e rendendo esecutiva la legge. Malgrado le legge sia operativa da tre mesi, in realtà già dal 23 ...