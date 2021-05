Lazio, Simone non salva Pippo: il Torino rimane in Serie A (Di mercoledì 19 maggio 2021) Non c’è riuscito Simone a fare un regalo al fratello Pippo. La salvezza del più grande degli Inzaghi dipendeva dal risultato del Torino all’Olimpico, contro la Lazio. Una sconfitta avrebbe tenuto in vita il Benevento, qualsiasi altro risultato l’avrebbe condannato. Così lo 0-0 tra biancocelesti e granata fa felice Nicola e sprofonda i campani. Eppure Inzaghi, Simone, non ha nulla da recriminare. Ha visto la sua squadra giocare al massimo, sbagliare un rigore, cogliere un palo allo scadere. Non è bastato, così sul prato dell’Olimpico, al triplice fischio, a esultare era il Torino, con Nicola al centro e intorno tutti gli altri. La stagione dei granata si conclude con una salvezza raggiunta a fatica: l’ultima partita con il Benevento sarà ora inutile ai fini della classifica. Un pareggio ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 maggio 2021) Non c’è riuscitoa fare un regalo al fratello. La salvezza del più grande degli Inzaghi dipendeva dal risultato delall’Olimpico, contro la. Una sconfitta avrebbe tenuto in vita il Benevento, qualsiasi altro risultato l’avrebbe condannato. Così lo 0-0 tra biancocelesti e granata fa felice Nicola e sprofonda i campani. Eppure Inzaghi,, non ha nulla da recriminare. Ha visto la sua squadra giocare al massimo, sbagliare un rigore, cogliere un palo allo scadere. Non è bastato, così sul prato dell’Olimpico, al triplice fischio, a esultare era il, con Nicola al centro e intorno tutti gli altri. La stagione dei granata si conclude con una salvezza raggiunta a fatica: l’ultima partita con il Benevento sarà ora inutile ai fini della classifica. Un pareggio ...

marcoconterio : ???? Sorpresa #Lazio: non solo Gennaro Gattuso per il possibile dopo Simone Inzaghi. Sergio Conceicao del #FCPorto è… - DiMarzio : Su e giù per l'area tecnica per 90 minuti, rassegnato solo dopo il rigore sbagliato da #Immobile: il racconto di co… - AntonioMariaF19 : @SkySport Caro Simone, la Lazio non può attendere i tuoi 'arrivismi' personali. Si riparta da uomini con idee e garra da vendere. #rINghio - SkySport : Lazio, Simone Inzaghi: 'Dispiace per Pippo, il futuro? Prossima settimana decideremo' - ud_miguel : RT @marcoconterio: ???? Sorpresa #Lazio: non solo Gennaro Gattuso per il possibile dopo Simone Inzaghi. Sergio Conceicao del #FCPorto è più c… -