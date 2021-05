Giornata mondiale delle api, iniziativa di Iren alla centrale di Torino Nord (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – In concomitanza con la Giornata mondiale delle api il 20 maggio 2021, Iren ha posizionato 2 alveari nella centrale di cogenerazione di Torino Nord gestita da Iren Energia al fine di svolgere, attraverso la presenza di tali insetti, il biomonitoraggio delle matrici ambientali dell’area. In particolare, negli alveari sono state collocate circa 120mila api in grado di impollinare ogni giorno circa 60 milioni di fiori nella zona circostante l’impianto; si prevede così una produzione di circa 20 kg di miele all’anno. Le api sono esseri viventi fondamentali per l’ambiente e per la sopravvivenza del genere umano e degli esseri viventi in generale, soprattutto per il loro prezioso lavoro di impollinazione; inoltre, sono ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – In concomitanza con laapi il 20 maggio 2021,ha posizionato 2 alveari nelladi cogenerazione digestita daEnergia al fine di svolgere, attraverso la presenza di tali insetti, il biomonitoraggiomatrici ambientali dell’area. In particolare, negli alveari sono state collocate circa 120mila api in grado di impollinare ogni giorno circa 60 milioni di fiori nella zona circostante l’impianto; si prevede così una produzione di circa 20 kg di miele all’anno. Le api sono esseri viventi fondamentali per l’ambiente e per la sopravvivenza del genere umano e degli esseri viventi in generale, soprattutto per il loro prezioso lavoro di impollinazione; inoltre, sono ...

MetaErmal : Oggi è la giornata mondiale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. Viva l’amore in tutte le sue forme. #loveislove - ItalyMFA : In occasione della Giornata mondiale contro l'Omofobia, la Transfobia e la Bifobia, l’???? ribadisce il suo sforzo pe… - ivanscalfarotto : In occasione della Giornata mondiale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, sono intervenuto a portare il m… - DividendProfit : Giornata mondiale delle api, iniziativa di Iren alla centrale di Torino Nord - Laura_r0m4 : Giornata Mondiale delle MICI 2021 -