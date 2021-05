Covid-19 | Green Pass Italia | tutte le informazioni utili

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Il, o “certificazione verde”, è stato introdotto dal decreto anti-del 22 aprile 2021 ed è necessario per potersi spostare tra le regioni in fascia rossa o arancione, ma anche per partecipare a feste e matrimoni, concerti o per entrare in discoteca. Il testo del decreto esplica che il certificato venga rilasciato “anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e che sia valido dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale”. La strategia è quella di procedere intensamente con la somministrazione dei vaccini, per porre fine quanto prima alla pandemia causata dal-19 e ritornare alla normalità di sempre. Ilnon prevede solo di spostarsi tra regioni di altri colori (anche se, ...