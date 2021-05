Brian Perri | i guadagni del marito di Elisabetta Canalis | cifre record

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Brian Perri

ELISABETTA CANALIS VS POLITCALLY CORRECT: IL COMMENTO DI SALVINI Elisabetta Canalis si è da anni trasferita a Los Angeles, negli Stati Uniti, dove ha sposato il chirurgo americanoe da ...Sarà costretta a un po' di riposo, per fortuna c'è suo maritoa prendersi cura di lei.Chi è il marito di Elisabetta Canalis? La ex Velina di Striscia la notizia, dopo la relazione con George Clooney, ha trovato l'uomo giusto.Elisabetta Canalis si infortuna a un piede in palestra, ma avendo già un medico in famiglia non si preoccupa troppo ...