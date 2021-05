Bimba di 18 mesi morta a Cabiate, confessa l’ex compagno della madre: violentata e picchiata fino alla morte (Di mercoledì 19 maggio 2021) Gabriel Robert Marincat, 25 anni, dal gennaio scorso in carcere con l’accusa di aver provocato la morte della piccola Sharon, la Bimba di 18 mesi morta a Calbiate (Como), avrebbe reso una piena e sconvolgente confessione in sede di interrogatorio. L’uomo, ex compagno della madre della vittima, avrebbe ammesso di aver abusato della bambina e di averla picchiata fino ad ucciderla. Una versione che arriva 4 mesi dopo il dramma e che aggiunge orrore all’orrore. Bimba morta a Calbiate: confessa l’ex compagno della madre di Sharon Il 25enne, ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) Gabriel Robert Marincat, 25 anni, dal gennaio scorso in carcere con l’accusa di aver provocato lapiccola Sharon, ladi 18a Calbiate (Como), avrebbe reso una piena e sconvolgente confessione in sede di interrogatorio. L’uomo, exvittima, avrebbe ammesso di aver abusatobambina e di averlaad ucciderla. Una versione che arriva 4dopo il dramma e che aggiunge orrore all’orrore.a Calbiate:di Sharon Il 25enne, ...

