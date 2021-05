Bergamo, in via Corridoni (dove c’è anche Esselunga) spuntano altri due supermarket (Di mercoledì 19 maggio 2021) altri due supermarket in arrivo lungo via Corridoni a Bergamo. Il primo, della multinazionale tedesca Aldi, dovrebbe sorgere a pochi metri da Esselunga; il secondo, della catena Lidl, all’incrocio con via Gusmini, dove c’è la fermata della Teb in zona Martinella. I lavori del punto vendita Aldi sono ancora in fase embrionale, ma dovrebbero concludersi nel giro di quattro o cinque mesi al massimo. Sono invece a buon punto quelli del concorrente Lidl, cominciati l’11 gennaio 2021. Il progetto, una volta terminato, dovrebbe occupare una superficie commerciale di circa 2.000 mq e offrire alla clientela 93 posti auto. Tra i residenti della zona, c’è chi fa notare che si tratta di tre supermercati nello spazio di un chilometro: Aldi, Lidl e appunto Esselunga. E piuttosto ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 19 maggio 2021)duein arrivo lungo via. Il primo, della multinazionale tedesca Aldi, dovrebbe sorgere a pochi metri da; il secondo, della catena Lidl, all’incrocio con via Gusmini,c’è la fermata della Teb in zona Martinella. I lavori del punto vendita Aldi sono ancora in fase embrionale, ma dovrebbero concludersi nel giro di quattro o cinque mesi al massimo. Sono invece a buon punto quelli del concorrente Lidl, cominciati l’11 gennaio 2021. Il progetto, una volta terminato, dovrebbe occupare una superficie commerciale di circa 2.000 mq e offrire alla clientela 93 posti auto. Tra i residenti della zona, c’è chi fa notare che si tratta di tre supermercati nello spazio di un chilometro: Aldi, Lidl e appunto. E piuttosto ...

Advertising

FrancoF19411455 : @Pistogolblasta2 Il Milan non vince a Bergamo...la rube vince a Bologna. Il Milan fa la champion, la rube no. Ci pe… - olivati_case : RT @olivati: OLIVATI IMMOBILIARE BERGAMO: #Trilocale #Bergamo via Paglia alta - olivati : OLIVATI IMMOBILIARE BERGAMO: #Trilocale #Bergamo via Paglia alta - FIOM_Bergamo : La Cgil risponde a Orlando: togliere il blocco dei licenziamenti ora un errore gravissimo - ValBrembanaWeb : Bergamo: arresti per bancarotta fraudolenta aggravata -