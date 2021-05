Amici 20 | Aka7even vince sui social | è lui il talento più amato della rete

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Nonostante la vittoria di20 sia finita tra le mani di Giulia Stabile e Sangiovanni (per la categoria canto), a quanto pare il piùdeinetwork è, all’anagrafe Luca Marzano.20,è il piùdaiIn base ad un’analisi pubblicata da T-Voice, che si ha analizzato un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Come rivelato da Rudy Zerbi, al termine della finale di Amici 20 Aka7even gli ha parlato come mai aveva avuto occasione di fare.