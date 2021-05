Venduto a New York (per oltre 100 milioni di dollari) un dipinto di Picasso (Di martedì 18 maggio 2021) Venduto all’asta e per oltre 100 milioni di dollari, il quadro di Pablo Picasso: La donna seduta vicino a una finestra (Marie-Therese). Fra i protagonisti assoluti della pittura del XX secolo c’è sicuramente lui, Pablo Picasso (1881-1973) pittore e scultore spagnolo di fama mondiale le cui opere sono apprezzate e in tutto il mondo e fra queste c’è sicuramente anche “La donna seduta vicino a una finestra (Marie-Therese)”. La tela, in cui viene rappresentata la giovane donna che fu anche la musa e l’amante dell’artista, è stata venduta all’asta a New York per oltre 100 milioni di dollari. La tela di Picasso, Donna seduta vicino a una finestra (Marie-Thérèse) venduta all’asta Il famoso quadro del ... Leggi su donnaglamour (Di martedì 18 maggio 2021)all’asta e per100di, il quadro di Pablo: La donna seduta vicino a una finestra (Marie-Therese). Fra i protagonisti assoluti della pittura del XX secolo c’è sicuramente lui, Pablo(1881-1973) pittore e scultore spagnolo di fama mondiale le cui opere sono apprezzate e in tutto il mondo e fra queste c’è sicuramente anche “La donna seduta vicino a una finestra (Marie-Therese)”. La tela, in cui viene rappresentata la giovane donna che fu anche la musa e l’amante dell’artista, è stata venduta all’asta a Newper100di. La tela di, Donna seduta vicino a una finestra (Marie-Thérèse) venduta all’asta Il famoso quadro del ...

