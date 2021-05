Vaccini | Locatelli Cts | “Andrà fatta la terza dose | ecco quando”

(Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag – “Ladi vaccino è assolutamente ragionevole che debba essere”. Così Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) e coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts), intervenendo in audizione in commissione Igiene e Sanità del Senato. “Non è al momento compiutamente stimabiledovrà essere raccomandata la somministrazione dellae la spiegazione di questa incertezza è legata al fatto che i tempi di osservazione nei soggetti vaccinati sono ancora limitati”, diceparlando delle modalità di somministrazione deianti Covid per quanto riguarda il futuro.: “...

Advertising

chetempochefa : Domenica non perdetevi l’intervista di @fabfazio al Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli,… - zazoomblog : Vaccini Locatelli: “Terza dose andrà fatta”. Ecco quando - #Vaccini #Locatelli: #“Terza #andrà - Adnkronos : #Vaccino #Covid, Locatelli avvisa: “Terza dose necessaria”. - IlPrimatoN : Locatelli spiega quando è 'ragionevole pensare' che debba essere fatta la terza dose del vaccino anti Covid - anteprima24 : ** #Vaccini, il #Cts è sicuro: 'Bisognerà fare la terza dose'. Ipotesi sui tempi ** -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Locatelli

Nel prossimo inverno valuteremo per tutti i, in base alla circolazione del virus o se ci ... ma al momento non sono oggi disponibili", ha detto Franco, presidente del Consiglio ......la 12esima Commissione Igiene e Sanità del Senato sulle modalità di somministrazione dei...è completamente stimabile quando dovrà essere raccomandata la somministrazione - ha detto- ...Una terza dose di vaccino anti-Covid “è assolutamente ragionevole che debba essere fatta, ma non è completamente stimabile quando dovrà essere raccomandata la somministrazione. La spiegazione è che i ...La terza dose del vaccino anti-Covid servirà. Quando farla? Difficile stabilirlo adesso. È quanto ammette Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di ...