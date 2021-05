“Rischio rottura e ustioni”: Ikea ritira dal mercato ciotole e tazze Heroisk e Talrika (Di martedì 18 maggio 2021) Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale Ikea ha invitato i propri clienti a non utilizzare e a riportare nel negozio più vicino piatti, ciotole e tazze delle serie Heroisk e Talrika. “La sicurezza – si legge nel comunicato – è da sempre una priorità per Ikea. Tutti i nostri prodotti vengono testati e approvati in conformità ai più severi standard e alle leggi vigenti. Ciò nonostante, ci sono stati segnalati dei casi di rottura dei prodotti. Per questo, in via precauzionale, stiamo ritirando dal mercato i piatti, le ciotole e le tazze delle serie Heroisk e Talrika. Questi articoli potrebbero rompersi e provocare scottature se contengono cibi e bevande ... Leggi su bergamonews (Di martedì 18 maggio 2021) Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficialeha invitato i propri clienti a non utilizzare e a riportare nel negozio più vicino piatti,delle serie. “La sicurezza – si legge nel comunicato – è da sempre una priorità per. Tutti i nostri prodotti vengono testati e approvati in conformità ai più severi standard e alle leggi vigenti. Ciò nonostante, ci sono stati segnalati dei casi didei prodotti. Per questo, in via precauzionale, stiamondo dali piatti, lee ledelle serie. Questi articoli potrebbero rompersi e provocare scottature se contengono cibi e bevande ...

