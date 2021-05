(Di martedì 18 maggio 2021)- Ilildal suo alloggio popolare di via Idrusa. È l'ultimo atto del contenzioso in corso fra il primo cittadino, Pierpaolo, e Arca Sud Lecce. L'ente, malgrado ...

Advertising

LaGazzettaWeb : Otranto, il Comune sfratta il sindaco Cariddi - C_Gentilezza : ?? Il Comune di Otranto ha aderito alla Settimana Nazionale delle Panchine Viola. ???? Leggi la presentazione:… - GabrieleTemis : @NicolaZagaria18 @RobertoBurioni @chiaberger Ancora non colgo una spiegazione logica del perché ad Otranto, dove tu… - BarbarHouse_srl : ?? Situato sulla costa adriatica salentina, #Otranto è il comune più orientale d'Italia: il capo omonimo, chiamato a… - IlTitolo_web : La nuova campagna di promozione turistica del Comune di Otranto per l’estate. La Città di Otranto, nonostante l’em… -

Ultime Notizie dalla rete : Otranto Comune

La Gazzetta del Mezzogiorno

- Ilsfratta il sindaco dal suo alloggio popolare di via Idrusa. È l'ultimo atto del contenzioso in corso fra il primo cittadino, Pierpaolo Cariddi, e Arca Sud Lecce. L'ente, malgrado ...... risultato poi occupato ad dalla figlia), l'ufficio Affari Generali deldiha intimato lo sgombero di quell'immobile, così come Arca Sud aveva richiesto vanamente sin dal 2017. ...Ordinanza del settore Affari Generali: la casa occupata stabilmente dalla figlia del primo cittadino deve essere liberata. Il deputato del M5S Leonardo Donno aveva presentato un esposto a gennaio ...Il portavoce salentino alla Camera dei Deputati del M5S, Leonardo Donno, ricorda che lo scorso 30 gennaio ha denunciato pubblicamente che tra i provvedimenti ...