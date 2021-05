Mo | ambasciatore iraniano a Roma | “Israele fa strage in Palestina”

(Di martedì 18 maggio 2021) “In queste ore, nellaoccupata donne, uomini, bambini innocenti vengono massacrati con le armi più sofisticate. Vengono demolite abitazioni, viene colpito quello che rimane delle infrastrutture di Gaza, incluse gli impianti per l’elettricità e l’acqua. Siamo di fronte alla continua, sfacciata violazione dei diritti umani”. E’ quanto ha affermato l’, Hamid Bayat, in una dichiarazione ad alcuni media. “– ha proseguito – comprende solo il linguaggio della resistenza, e per questo il popolo dellaè pienamente legittimato al diritto di difendersi e di sfidare l’atteggiamento provocatorio di questo regime razzista. Gli atti barbarici a cui stiamo assistendo in queste ore ci provano ancora una volta che l’unico percorso pacifico per la ...

Così l'israeliano in Italia, Dror Eydar , in una lettera inviata al ministrodegli Esteri Javad Zarif che in queste ore è in visita ufficiale in Italia. 'Da lunedì scorso - ...La visita di Zarif a Roma Prima di essere ricevuto in Vaticano, il ministro degli Esteri, ... A sua volta, l'israeliano a Roma, Dror Eydar, ha colto l'occasione per indirizzare ...L'ambasciatore della Repubblica islamica dell'Iran in Italia, Hamid Bayat, in un suo intervento su "la Repubblica" scrive che "il ...Secondo quanto apprende l'AGI, il capo della diplomazia iraniana si è detto "ottimista" sul raggiungimento di un nuovo accordo sul nucleare nei colloqui indiretti avviati nella capitale austriaca con ...