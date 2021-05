Inzaghi | ' Con Lotito mai dissidi | vediamo a fine stagione'

(Di martedì 18 maggio 2021) ROMA - La Lazio non vince contro il Torino: 0 - 0 , un risultato che in famigliafa male. Pippo, con il Benevento, non può più salvarsi: è Serie B. Un dispiacere per Simone, che ha provato a ...

ROMA - La Lazio non vince contro il Torino: 0 - 0 , un risultato che in famigliafa male. Pippo,il Benevento, non può più salvarsi: è Serie B. Un dispiacere per Simone, che ha provato a fare risultatoi suoi all'Olimpico, ma niente da fare. E nel post partita, l'...Lo ha detto l'allenatore della Lazio, Simone, parlando del suo futuro dopo lo 0 - 0 nel recuperoil Torino. Risultato che ha decretato la salvezza dei granata ai danni del Benevento del ...“Dispiace per Pippo. Ce l’abbiamo messa tutta, penso sia stato uno bello spot per il calcio italiano. Una squadra senza obiettivi ha giocato con il coltello tra i denti contro un’altra che doveva salv ...Il giornalista del Corriere del Mezzogiorno Ciro Troise è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su ...