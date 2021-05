Il consigliere regionale cacciato dai Verdi | ' Sono un infermiere | non starò mai con chi ama gli animali ma non gli uomini'

Advertising

fanpage : Il consigliere leghista si appella alla Madonna per fermare il #ddlZan - ReginaNera6 : RT @bisagnino: Vaccinato, due settimane dopo si contagia: muore a 82 anni l'ex consigliere regionale Chierico - JosephGhorna : RT @_cieloitalia: Si ammala e muore dopo la seconda dose di vaccino Pfizer l’ex consigliere regionale della Liguria Nuccio Chierico. https:… - Carlo_A_Macc : RT @bisagnino: Vaccinato, due settimane dopo si contagia: muore a 82 anni l'ex consigliere regionale Chierico - oriama1969 : RT @Liberobianco: Covid19 - ITALIA ,Imperia - Vaccinato, dopo due settimane muore. Ed era pure stato contagiato dopo il vaccino: 'Circa dod… -

Ultime Notizie dalla rete : consigliere regionale

ANCONA - 'Con mio grande rammarico devo constatare che i Verdi delle Marche stanno dimostrando a tutti un atteggiamento di estremismo e di vera chiusura mentale'. IlLuca Santarelli ha aspettato che passasse il fine settimana per rispondere all'espulsione dal partito del Sole che ride, accusato dai vertici regionali e nazionali di non portare ...Lo afferma in una nota così ilcomunale di Fratelli d'Italia e assessoreRiccardo De Corato in merito alla 'violenta aggressione a calci, pugni e bastonate avvenuta nel ...E' possibile che oggi nella riunione del Consiglio comunale si ritorni a parlare della situazione dell'Ospedale Paolo Borsellino di Marsala.Parte dell’intervento dal palco e l’intervista al consigliere regionale Davide Barillari, ex pentastellato oggi al gruppo misto, da sempre accanto alla manifestazioni di no mask e no vax. “Serve un’az ...