Governo | Renzi | ' utopia Pd e M5s far fare a Salvini un Papeete bis'

Roma, 18 mag (Adnkronos) - "Salvini sbaglia, bisogna provare" a fare le riforme, "è un errore evitare le riforme" e però "sbaglia chi dice facciamo fare a Salvini un Papeete bis, una utopia accarezzata da Pd e M5s. Salvini la botta del Papeete se la ricorda ancora". Lo ha detto Matteo Renzi a Porta a Porta.

