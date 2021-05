Giro d’Italia 2021, avvio oltre le attese per gli azzurri. Tre in top-10, certezza Ganna, ma mancano i successi di tappa (Di martedì 18 maggio 2021) La prima settimana di Giro d’Italia 2021 dei corridori azzurri è andata ben oltre le più rosee aspettative. La gara si è aperta con il successo di Filippo Ganna (Ineos) nel prologo di Torino. Il verbanese, prima maglia rosa del Giro, ha così spazzato via i dubbi che si erano venuti a creare su di lui dopo le prestazioni deludenti sfornate al Giro di Romandia. La grande sorpresa di giornata, però, è stata il secondo posto di Edoardo Affini (Jumbo-Visma), il quale, dopo un 2020 sottotono, sembra aver ripreso il suo percorso di crescita. Nelle varie frazioni adatte agli sprinter, invece, il Belpaese ha sempre piazzato tra i primi tre almeno uno tra Elia Viviani (Cofidis), Giacomo Nizzolo (Qhubeka ASSOS) e Davide Cimolai (Israel start-UP). Tuttavia, gli ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021) La prima settimana didei corridoriè andata benle più rosee aspettative. La gara si è aperta con il successo di Filippo(Ineos) nel prologo di Torino. Il verbanese, prima maglia rosa del, ha così spazzato via i dubbi che si erano venuti a creare su di lui dopo le prestazioni deludenti sfornate aldi Romandia. La grande sorpresa di giornata, però, è stata il secondo posto di Edoardo Affini (Jumbo-Visma), il quale, dopo un 2020 sottotono, sembra aver ripreso il suo percorso di crescita. Nelle varie frazioni adatte agli sprinter, invece, il Belpaese ha sempre piazzato tra i primi tre almeno uno tra Elia Viviani (Cofidis), Giacomo Nizzolo (Qhubeka ASSOS) e Davide Cimolai (Israel start-UP). Tuttavia, gli ...

