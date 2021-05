Eurovision Song Contest 2021 | i primi finalisti

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 18 maggio 2021)La prima semifinale dell’ha lanciato la volata alla finalissima per dieci artisti ed altrettanti Paesi in gara. Primeggiando tra i sedici cantanti andati in scena, isono stati selezionati combinando il risultato del televoto (50%) e del voto delle giurie nazionali (50%). Ecco di chi si tratta: Norvegia – Tix con “Fallen Angel” Israele – Eden Alene con “Set Me Free” Russia – Manizha con “Russian Woman” Azerbaigian – Efendi con “Mata Hari” Malta – Destiny con “Je me casse” Lituania – The Roop con “Discoteque” Cipro – Elena Tsagrinou con “El diablo” Svezia – Tusse con “Voices” Belgio – Hooverphonic con “The Wrong Place” Ucraina – Go A con “SHUM” Tra le ...