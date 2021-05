Elettriche troppo care: l’opinione di Tavares (Di martedì 18 maggio 2021) Secondo Carlos Tavares, CEO di Stellantis, le auto Elettriche sarebbero ancora troppo costose. Critico anche sull’imposizione della transizione, sostiene che sono un lusso che ancora troppo pochi possono permettersi. Le Elettriche sono davvero troppo care? Il CEO di Stellantis non ci sta e dice la sua sulle auto Elettriche. Accusa per prime le istituzioni, colpevoli Leggi su periodicodaily (Di martedì 18 maggio 2021) Secondo Carlos, CEO di Stellantis, le autosarebbero ancoracostose. Critico anche sull’imposizione della transizione, sostiene che sono un lusso che ancorapochi possono permettersi. Lesono davvero? Il CEO di Stellantis non ci sta e dice la sua sulle auto. Accusa per prime le istituzioni, colpevoli

Advertising

microcerotis : @SharingGreen @Flavr7 Elettriche, Tavares attacca: 'Ancora troppo costose e imposte dall'alto'… - Piergiulio58 : Al decollo le vendite di auto elettriche, cosa manca per una diffusione su larga scala. COSTANO TROPPO - ECARSNOW : ???????Tutti in corsa per cambiare la #batteria in minor tempo…ma siamo certi che i “costi” diretti ed indiretti sian… - HDblog : RT @HDblog: Stellantis, per Tavares le elettriche costano troppo e sono state imposte dai Governi - infoiteconomia : Auto elettriche: per Stellantis sono troppo costose e imposte dai governi -