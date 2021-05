Ariana Grande si è sposata con Dalton Gomez in gran segreto (Di martedì 18 maggio 2021) Ariana grande si è sposata in gran segreto con il suo fidanzato. Alla cerimonia intima hanno preso parte solo una 20ina di persone. Nella sua casa di Los Angeles, la cantante ha sposato la scorsa domenica il fidanzato Dalton Gomez, agente immobiliare di lusso. Lo riporta la stampa statunitensi raccontando di una cerimonia intima che si è svolta finanzia ad una 20ina di persone. “E’ stata una cerimonia ristretta e intima, meno di 20 persone. La stanza era piena di felicità e amore”, le parole riportate dalla rivista People, provenienti da un contatto presente all’evento. A confermare le nozze anche il sito TMZ. “La coppia ed entrambe le famiglie non potrebbero essere più felici”, le parole che si leggono oggi, provenienti da chi ha avuto il ... Leggi su optimagazine (Di martedì 18 maggio 2021)si èincon il suo fidanzato. Alla cerimonia intima hanno preso parte solo una 20ina di persone. Nella sua casa di Los Angeles, la cantante ha sposato la scorsa domenica il fidanzato, agente immobiliare di lusso. Lo riporta la stampa statunitensi raccontando di una cerimonia intima che si è svolta finanzia ad una 20ina di persone. “E’ stata una cerimonia ristretta e intima, meno di 20 persone. La stanza era piena di felicità e amore”, le parole riportate dalla rivista People, provenienti da un contatto presente all’evento. A confermare le nozze anche il sito TMZ. “La coppia ed entrambe le famiglie non potrebbero essere più felici”, le parole che si leggono oggi, provenienti da chi ha avuto il ...

