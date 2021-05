Tutti contro le critiche di Vittorio Sgarbi I social difendono la scelta | Forse non dovrebbe spaventare un bacio tra due donne o due uomini | dovrebbe spaventare l' odio | ha scritto qualcuno

Leggi su iodonna

(Di lunedì 17 maggio 2021) Può unessere “immorale”? Se è fra due, come quello dello spot Dietorelle sì, almeno per il criticoche su Twitter si è scagliatola nuova pubblicità in cui si vede prima una coppia di giovani che si bacia dopo aver mangiato una caramella senza zucchero, poi la scena passa a un’altra coppia, questa volta formata da due, che si scambia unappassionato sempre dopo aver provato una caramella. Leggi anche › Chi era la prima lesbica moderna: su laF “Gentleman Jack” svelai segreti di Anne Lister › Le sfondano l’auto perché lesbica, Camilla: «Datemi una mano, lo ...