Palio di Legnano, morto in un incidente il fantino Andrea Mari (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Palio di Legnano piange uno dei suoi protagonisti più noti. Il fantino Andrea Mari, detto Brio, è morto a soli 43 anni in un incidente stradale a Bolgheri . Andrea Mari era uno dei fantini più ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 17 maggio 2021) Ildipiange uno dei suoi protagonisti più noti. Il, detto Brio, èa soli 43 anni in unstradale a Bolgheri .era uno dei fantini più ...

Advertising

qn_giorno : Palio di Legnano, morto in un incidente il fantino Andrea Mari - lacri82 : Palio di Legnano, morto in un incidente il fantino Andrea Mari - frankowl43 : RT @La_Prealpina: Palio in lutto, è morto Brio - La_Prealpina : Palio in lutto, è morto Brio - varesenews : Tragedia nel mondo del Palio di Legnano: Andrea Mari muore in un incidente stradale -