Netanyahu | il ' Pirro' d' Israele e il patto non scritto con Hamas

(Di lunedì 17 maggio 2021) Benjamin, il 'd'' e il 'non' con' Nel suo viaggio quotidiano dentro la quarta guerra di Gaza, per comprenderne al meglio ragioni e obiettivi, Globalist si accompagna, in questa tappa, con due dei più autorevoli analisti politici israeliani, firme storiche di Haaretz : Alon Pinkas e Dmitry Shumsky. La 'tatticalizzazione della strategia' ...

Benjamin, il 'd'Israele' e il 'patto non scritto' con Hamas' Nel suo viaggio quotidiano dentro la quarta guerra di Gaza, per comprenderne al meglio ragioni e obiettivi, Globalist si accompagna, ...Da 12 anni, i governi israeliani guidati da Benjamino non lo hanno creduto o hanno fatto ... si tratterà di una tregua o di una vittoria di. I palestinesi hanno dalla loro parte la ...Nel suo viaggio quotidiano dentro la quarta guerra di Gaza, per comprenderne al meglio ragioni e obiettivi, Globalist si accompagna con gli analisti politici israeliani Alon Pinkas e Dmitry Shumsky.