Mercato Inter, Conte inquieto: un grande obiettivo può già sfumare (Di lunedì 17 maggio 2021) Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport De Paul potrebbe infatti essere il rinforzo di lusso per la prossima stagione della Dea, fresca di terza qualificazione consecutiva alla Champions ... Leggi su sport.virgilio (Di lunedì 17 maggio 2021) Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport De Paul potrebbe infatti essere il rinforzo di lusso per la prossima stagione della Dea, fresca di terza qualificazione consecutiva alla Champions ...

