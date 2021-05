L’Ue riapre l’ambasciata in Libia Ecco il programma di Sabadell

Leggi su formiche

(Di lunedì 17 maggio 2021) La delegazione dell’Unione europeaoggi a Tripoli. “Enormi progressi, saremo in grado di lavorare in modo più diretto ed efficace con le autorità libiche, la società civile e i partner”, annuncia Jose, direttore della postazione diplomatica con cui Bruxelles intende mostrare presenza diretta in un dossier delicato, cruciale per il Mediterraneo. “Personalmente — aggiunge— sono molto entusiasta di essere lì con il mio team su base permanente e non vedo l’ora di affrontare questa nuova fase”. La riapertura deleuropea avviene in un momento particolare: il nuovo governo libico, guidato da Abdelhamid Dabaiba sotto egida Onu, è chiamato a stabilizzare il paese e traghettarlo verso le elezioni di dicembre. ”Una fase delicata questa, in cuiintende continuare ad ...