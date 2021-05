Loki e Black Widow | due videoclip «esclusivi» mostrano immagini sorprendenti del nuovo MCU

(Di lunedì 17 maggio 2021) “Una” nuova scena della serie tv «», che presto arriverà su Disney +, è stata condivisa durante gli MTV Movie and TV Awards. Tom Hiddleston, nei panni del fratello cattivo di Thor, è insieme all'agente Mobius della TVA. Unvideo clip della serie evento «»: quale sarà il ruolo del Dio dell'Inganno? «», lo show che farà parte del rinnovato Marvel Cinematic Universe, presenta per la prima volta il Dio del Male distaccato dalla saga cinematografica di Thor. Il serial si incentrerà completamente sul personaggio interpretato da Hiddleston e si collocherà dopo gli eventi narrati di «Avengers: Endgame». Nella clip, i potenti Asgardiani sono stati raggiunti dall'impiegato della Time Variance Authority (TVA), interpretato da un affascinante Owen Wilson, che subito si scontra con. Tom ...

