Advertising

manu_etoile : RT @giulia1042010: - giulia1042010 : - afderas : @Maumol ma cosa sta succedendo a #Repubblica? una sequela di articoli imbarazzanti, dallo stupro ginecologico a… - zluca2 : 'Lo stupro ginecologico esiste', la denuncia dell'attivista Benedetta Lo Zito @mashableitalia - DigitalkPR : 'Lo stupro ginecologico esiste', la denuncia dell'attivista Benedetta Lo Zito Su Instagram racconta la sua esperien… -

Ultime Notizie dalla rete : stupro ginecologico

Zazoom Blog

... di fatto subendo mensilmente la cosiddetta "cerimonia", una sorta dilegalizzato in cui ... vediamo il bianco della prigione e dello studio: sono luoghi di sottomissione e controllo ..."Per una donna con una disabilità come la mia, per esempio, mettersi su un lettinoche ...30 per cento delle donne "abili" e si stima che il rischio di subire stupri o tentativi di...