India, centinaia di corpi sulle rive del Gange e nel fiume: prezzi di riti funebri e legna triplicati (Di lunedì 17 maggio 2021) India, centinaia di corpi sulle rive del Gange e nel fiume. Resta drammatica la situazione in India dove molti Ghat, i luoghi sacri per le cremazioni, non riescono più a far fronte allo smaltimento dei corpi. Proprio l'elevato numeri di decessi da gestire ha fatto più che triplicare i costi dei riti funebri e della legna spingendo famiglie più povere a seppellire i corpi dei propri cari lungo le rive dei fiumi. È emergenza sepolture in India dove, a causa del drammatico aumento dei decessi per la crisi covid, molti Ghat, i luoghi sacri per le cremazioni, non riescono più a far fronte allo smaltimento dei corpi.

India, centinaia di corpi sulle rive del Gange e nel fiume: prezzi di riti funebri e legna triplicati Fanpage.it LETTERA Il Covid sui giornali L'India e il disastro covid sono spariti dai giornali italiani. Centinaia di morti ogni giorno, il covid che non si ferma, L'India, una nazione che sta sprofondando. Ma non si legge niente di tutto qu ...

