Diplomazia disarmata Le armi saranno riposte | ma poi?

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 17 maggio 2021) I missili sono più veloci della. Dopo una settimana, i bombardamenti a Gaza e in Israele presentano un bilancio pesante, vittime soprattutto civili, distruzioni, paura. Le operazioni continuano, i tentativi di mediazione segnano il passo, gli appelli al cessate il fuoco risuonano come parole al vento. Nel tunnel delle violenze incrociate scatenate dagli sfratti dei palestinesi da Sheikh Jarrah non si vede ancora la luce. Certo, è una guerra asimmetrica, non solo nel numero dei morti (sinora 218 palestinesi, 10 israeliani). Uno impiega aerei e tecnologia chirurgica, l’altro spara nel mucchio dalle case. Eppure al momento entrambe le parti hanno uguale interesse alla prosecuzione delle ostilità. Netanyahu rafforza il suo fragile consenso interno, chi può contestarlo mentre Israele è sotto un attacco inaudito da parte di Hamas e della Jihad e la sua linea è la ...