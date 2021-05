Digitalizzazione per le piccole imprese, bandi per oltre 11milioni da Regione e Camere di commercio (Di lunedì 17 maggio 2021) Regione Lombardia, attraverso l’assessorato allo Sviluppo Economico guidato da Guido Guidesi e le Camere di commercio lombarde con il supporto di UnionCamere Lombardia danno il via a due importanti bandi in tema di Digitalizzazione ‘Voucher digitali 4.0’ e a una misura dedicata all’E-commerce come strumento digitale per la ricerca di nuovi mercati. Inseriti nell’accordo per lo sviluppo economico e la competitività del Sistema Lombardo, prevedono un importo finanziario complessivo di 11,713 milioni euro di cui 7.188.000 di euro in voucher digitali e di 4.525.000 euro per il commercio elettronico. Con la misura ‘Digital Business: Interventi per la Digitalizzazione, il commercio elettronico e l’innovazione delle imprese’ ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 17 maggio 2021)Lombardia, attraverso l’assessorato allo Sviluppo Economico guidato da Guido Guidesi e ledilombarde con il supporto di UnionLombardia danno il via a due importantiin tema di‘Voucher digitali 4.0’ e a una misura dedicata all’E-commerce come strumento digitale per la ricerca di nuovi mercati. Inseriti nell’accordo per lo sviluppo economico e la competitività del Sistema Lombardo, prevedono un importo finanziario complessivo di 11,713 milioni euro di cui 7.188.000 di euro in voucher digitali e di 4.525.000 euro per ilelettronico. Con la misura ‘Digital Business: Interventi per la, ilelettronico e l’innovazione delle’ ...

