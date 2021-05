Covid | le news In corso la cabina di regia Draghi propone coprifuoco dalle 23 LIVE

(Di lunedì 17 maggio 2021) Il ministro Speranza predica prudenza ma apre al superamento del limite orario agli spostamenti. L'Ema amplia a 31 giorni il periodo di conservazione delle dosi del vaccino Pfizer. Il generale Figliuolo assicura: "A settembre l'immunità di gregge”. Attesa per il nuovo bollettino

Advertising

LegaSalvini : COVID, BASTA #COPRIFUOCO E RIAPERTURE DI BAR E RISTORANTI AL CHIUSO: MATTEO #SALVINI PROMETTE BATTAGLIA - LegaSalvini : IL DIRETTORE DELLO SPALLANZANI #VAIA SBOTTA CON I VIROLOGI CATASTROFISTI: 'SITUAZIONE OTTIMA, A DISPETTO DEI GUFI' - repubblica : Positivi al Covid per mesi: (forse) i geni del virus si sono integrati al nostro DNA - Fata_Turch : RT @Agenzia_Italia: Una nuova terapia previene i rischi di rare trombosi indotte dal vaccino - gzibordi : il grande Eric Clapton si è battuto contro il Lockdown, ma si è vaccinato. Racconta oggi di esser stato malissimo… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid news

... motivata dai plurimi provvedimenti di chiusura al pubblico emanati nel corso dell'emergenza epidemiologica da- 19, e dalla conseguente crisi economica, " si legge nella delibera della Corte " ...Elettra Lamborghini, festa compleanno con mega pranzo/ Polemica web: "Norme?" Il gossip su Bill Gates e le sue presunte scappatelle Bill Gates nel mirino dei giornali americani che starebbero ...Una statistica, triste quanto odiosa, fa emergere che la realtà della pandemia, in questi 14 mesi ha creato danni al di là del contagio e della chiusura delle attività. Protagoniste le donne, spesso o ...Una novità che ha spinto stamattina il premier Boris Johnson a rinnovare l'invito alla cautela nel giorno in cui torna in Inghilterra il servizio all'interno di pub e i ristoranti (un mese dopo quello ...