Concorso | 101 posti a tempo indeterminato Qual è il profilo ricercato e come presentare domanda

(Di lunedì 17 maggio 2021) È stato avviato un bando per 101, indetto dal Comune di Travagliato in provincia di Brescia. L’annuncio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.32 del 23/04/2021. La figura ricercata è quella del Poliziotto Municipale.: i requisiti per candidarsi I requisiti richiesti ai candidati sono i seguenti: Diploma di scuola superiore di secondo grado (maturità) o titolo equipollente; Cittadinanza europea; Possesso di patente di guida di categoria B in corso di validità; Possesso dei requisiti e l’assenza di impedimenti previsti per il riconoscimento dellaifica di Agente di Pubblica Sicurezza (Legge 65/1986 “Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale”). Il termine ultimo perle domande è fissato al ...

Ultime Notizie dalla rete : Concorso 101

Thesocialpost.it

...aprile il relativo indice calcolato dall'Ufficio federale di statistica (UST) si è attestato a,... Rappresenta quindi l'espressione deldi vari fattori, tra i quali in particolare i ...A conclusione delle prove il Ministero ha comunicato che hanno partecipato 56.candidati, pari ...e i posti già accantonati per l'anno scolastico 2020/21 per regione e classe di. Le ...Un concorso creativo per celebrare i 101 anni della nascita di Gianni Rodari. La proposta arriva dal Comune di Omegna e dal parco della Fantasia ed è indirizzata a tutta Italia: prevede la realizzazio ...Scuola – Mentre sono in corso le prove suppletive, supera la prova scritta di febbraio la metà dei partecipanti (7.413 su 15.779 delle domande pervenute a fronte delle complessive 66.115), ma uno su c ...