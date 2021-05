Con 212 uccisi a Gaza Biden manda a Israele 735 milioni in bombe (Di lunedì 17 maggio 2021) Civili scappati dalle loro case e ammassati nelle scuole, un tragico Deja Vu. Tutto già visto nelle precedenti offensive militari israeliane a Gaza. Nell’ultima, del 2014, «Margine Protettivo», più che in quelle precedenti. Cambia il nome dell’operazione militare, questa volta è «Guardiano delle Mura», ma gli esiti sono gli stessi: morti, feriti, distruzioni immense. Sono già 41mila i civili palestinesi che affollano le aule delle scuole del nord di Gaza, molti fra questi avevano già vissuto questa esperienza sette anni … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 17 maggio 2021) Civili scappati dalle loro case e ammassati nelle scuole, un tragico Deja Vu. Tutto già visto nelle precedenti offensive militari israeliane a. Nell’ultima, del 2014, «Margine Protettivo», più che in quelle precedenti. Cambia il nome dell’operazione militare, questa volta è «Guardiano delle Mura», ma gli esiti sono gli stessi: morti, feriti, distruzioni immense. Sono già 41mila i civili palestinesi che affollano le aule delle scuole del nord di, molti fra questi avevano già vissuto questa esperienza sette anni … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

