Call of Duty: Warzone ha bannato oltre 500.000 cheater (Di lunedì 17 maggio 2021) Call of Duty: Warzone è molto popolare e tuttavia famoso per alcuni suoi difetti, la maggior parte relativi al problema dei cheater. Mentre gli exploit del gioco vengono alla fine risolti, anche se a volte ritornano con aggiornamenti successivi, eliminare i cheater in Call of Duty: Warzone è stato molto più impegnativo per lo sviluppatore Raven Software. Apparentemente, i giocatori scorretti sono estremamente difficili da eliminare. Ecco perché finora Raven Software ha bannato un totale di oltre 500.000 giocatori da Warzone. La statistica sorprendente è arrivata da un tweet pubblicato dallo sviluppatore. A quanto pare, solo venerdì scorso altri 30.000 account sono stati bannati durante un'ondata di ...

