Calcio: Allegri favorito per dopo - Zidane ma i tifosi vogliono Raul (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Real Madrid aspetta la fine della stagione per prendere una decisione MADRID (SPAGNA) - Zinedine Zidane quasi certamente lascerà a fine stagione la panchina del Real Madrid e per la sua successione ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Real Madrid aspetta la fine della stagione per prendere una decisione MADRID (SPAGNA) - Zinedinequasi certamente lascerà a fine stagione la panchina del Real Madrid e per la sua successione ...

Advertising

tuttosport : Sorpresa #Juve: tra #Allegri e #Zidane avanza #Gattuso - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Esposito: 'Napoli, se non dovesse restare Gattuso, punterei tutto su Allegri' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Salvione: 'Allegri verso il Real Madrid, per il Napoli la pista più calda porta a Spalletti' https://t.co… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Esposito: 'Napoli, se non dovesse restare Gattuso, punterei tutto su Allegri' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Salvione: 'Allegri verso il Real Madrid, per il Napoli la pista più calda porta a Spalletti' https://t.co… -