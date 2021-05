Blinken a Israele, precisare motivo attacco a sede media (Di lunedì 17 maggio 2021) Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha chiesto a Israele di precisare la "giustificazione" dell'attacco all'edificio di Gaza sede di alcuni media, tra cui AP e Al Jazeera. Parlando da Copenaghen,... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 maggio 2021) Il segretario di Stato Usa Antonyha chiesto adila "giustificazione" dell'all'edificio di Gazadi alcuni, tra cui AP e Al Jazeera. Parlando da Copenaghen,...

Sono 220 le vittime «dell'aggressione israeliana» RAMALLAH - Il ministero della Sanità dell'Autorità nazionale palestinese ha comunicato che sono 220 le vittime causate «dall'aggressione israeliana» nel corso dell'ultima settimana. Il dato citato dal ...

