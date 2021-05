Real Madrid: tre nomi per il dopo Zidane. C’è anche Allegri (Di domenica 16 maggio 2021) Zidane non sarà più l’allenatore del Real Madrid la prossima stagione e i quotidiani spagnoli parlano dei possibili sostituti Questa mattina i quotidiani spagnoli sono inevitabilmente in fermento dopo la notizia su Zidane arrivata nella tarda serata. L’allenatore dei blancos avrebbe già comunicato alla società che lascerà a fine stagione dopo 11 titoli. La Juventus, in un certo senso, sorride. Come riporta l’edizione online di Marca sono tre i nomi al vaglio per sostituire il francese: il favorito al momento sarebbe Raul, ex fenomeno del Real da giocatore, ma su cui è forte anche l’interessamento dell’Eintracht. Poi c’è Massimiliano Allegri: l’ex Juve è stato contattato già tre anni fa, come confermato da lui in ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 maggio 2021)non sarà più l’allenatore della prossima stagione e i quotidiani spagnoli parlano dei possibili sostituti Questa mattina i quotidiani spagnoli sono inevitabilmente in fermentola notizia suarrivata nella tarda serata. L’allenatore dei blancos avrebbe già comunicato alla società che lascerà a fine stagione11 titoli. La Juventus, in un certo senso, sorride. Come riporta l’edizione online di Marca sono tre ial vaglio per sostituire il francese: il favorito al momento sarebbe Raul, ex fenomeno delda giocatore, ma su cui è fortel’interessamento dell’Eintracht. Poi c’è Massimiliano: l’ex Juve è stato contattato già tre anni fa, come confermato da lui in ...

UEFAcom_it : ?? #AccaddeOggi nel 2?0?0?3? ???? @delpieroale va a segno così per la @juventusfc contro il Real Madrid in semifinal… - tancredipalmeri : Zidane avrebbe comunicato alla squadra che lascerà il Real Madrid - DiMarzio : #RealMadrid, #Zidane in conferenza stampa parla del futuro. E per la panchina dei blancos resta come primo nome que… - wiltorino : RT @Matador1337: Non mi pare sia andata esattamente così qualche anno fa contro il Real Madrid ma sicuramente mi confondo io - SBellini76 : RT @Matador1337: Non mi pare sia andata esattamente così qualche anno fa contro il Real Madrid ma sicuramente mi confondo io -