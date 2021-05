Parma Sassuolo 0-0 LIVE: Berardi e Sohm vicini al gol (Di domenica 16 maggio 2021) Allo stadio Tardini, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Parma e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Tardini”, Parma e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Parma Sassuolo 0-0 MOVIOLA 3? Occasione Berardi – Manovra avvolgente del Sassuolo con Berardi che conclude all’interno dell’area ma spara alto. Ottima occasione sprecata dal capitano neroverde. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Parma Sassuolo 0-0: risultato e tabellino MARCATORI: Parma (3-5-1-1): Sepe; Dierckx, Bruno Alves, Valenti; ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 maggio 2021) Allo stadio Tardini, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Tardini”,si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 3? Occasione– Manovra avvolgente delconche conclude all’interno dell’area ma spara alto. Ottima occasione sprecata dal capitano neroverde. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino MARCATORI:(3-5-1-1): Sepe; Dierckx, Bruno Alves, Valenti; ...

Advertising

WhoScored : ?? Ruslan Malinovskiy's last nine appearances for @Atalanta_BC: ?? Udinese ?????? ?? Fiorentina ?????? ?? Juventus ? ?? Rom… - alica_schmidt1 : Parma vs Sassuolo | Serie A Trasmissione in diretta - bayiskendr : RT @SkySport: Inizia Parma-Sassuolo: segui il LIVE ? #ParmaSassuolo Su Sky Sport Serie A ? #SkySerieA #SkySport #SerieA - bayiskendr : RT @repubblica: ?? Serie A. Al via penultima partita della giornata, Parma-Sassuolo: segui la diretta. Alle 20.45 Milan-Cagliari, con i sard… - bayiskendr : RT @Gazzetta_it: Fischio d’inizio, si parte! Parma-Sassuolo 0-0 in diretta su -