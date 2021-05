Lazaro sul ritorno all' Inter | Ho un contratto con i campioni d' Italia

Advertising

FcInterNewsit : Bild - Bmg ancora dubbioso sul riscatto di Lazaro. Fissato l'eventuale tetto massimo di spesa - JulianRoss79 : I giocatori devono capire che non si deroga più. A parte i 14-15 titolari, gli altri a cui si rinegozia il contrat… - calciomercatoit : #Inter, ritorno di fiamma per #Kostic: #Vecino e #Lazaro sul piatto ?? #CMITmercato -

Ultime Notizie dalla rete : Lazaro sul

90min

... Erzen, Swaby, Linari, Soffia; Giugliano, Bernauer; Thomas, Andressa, Serturini; Paloma. ... e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 2.40 volte rispetto a quanto messo...... Joao Mario, Dalbert e. Non saranno rinnovati i contratti in scadenza a giugno di Ranocchia,... Infine il centrocampista francese Agoume (ora allo Spezia) ha diverse richiestemercato estero.Baldi 5,5: un paio di incertezze che per poco non costano la rete alla Juventus, prova a distendersi, senza arrivarci, sul gol di Bonansea. Soffia 5,5: si spinge in avanti con ...L'Inter dovrà cedere nel prossimo calciomercato e per salvare i big proverà a piazzare molti esuberi, tra cui anche Lazaro.