Juventus-Inter | Mentana | “Gara zeppa di abbagli e decisioni a capocchia”

(Di domenica 16 maggio 2021)ha infiammato i social e così anche il giornalista e tifoso nerazzurro Enricoè sceso in campo per commentare quanto successo all’Allianz Stadium: “Non discuto il risultato di Juve-, ma l’arbitraggio non può passare sotto silenzio: una direzione didi, contro l’esse del calcio e di ciascuna delle due squadre”. “Non ha visto due rigori e lo ha corretto il Var, ha annullato un gol valido e ancora il Var lo ha salvato – ha continuato -. Poi ha deciso un’espulsione per seconda ammonizione su fallo inesistente e ha fischiato un rigore su fallo altrettanto inesistente: queste due sciaguratenon potevano essere vagliate dal ...

Era da tempo che Enrico Varriale non commentava a modo suo su twitter le vicende del campionato ma non poteva esimersi dopo. Le parole del vicedirettore di Raisport però hanno ...Chiellini sotto accusa. La vittoria dellaai danni dell'che permette ai bianconeri di restare in corsa per un posto in Champions League continua a dividere i tifosi e a creare un vespaio di polemiche sui social. Le decisioni ...Juventus-Inter 3-2: il meglio e il peggio del derby d’Italia vinto ieri da Pirlo e soci. SZCZESNY 5.5 – Nella Medea di Euripide, la protagonista uccide i suoi figli e li dona in pasto al suo ex, Giaso ...Nel finale rosso, questo giusto, pure a Brozovic intervenuto in scivolata su Cuadrado, già autore del momentaneo 2-1 con un tiro da fuori deviato da Eriksen. TABELLINO. Juventus-Inter 3-2. 23' rig.Ron ...